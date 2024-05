Apple a publié ses résultats pour le premier trimestre 2024 (second trimestre fiscal), et si les caisses sont toujours pleines (23 milliards de dollars de bénéfices tout de même), force est de constater que du côté des performances, de nombreuses catégories de produits sont en baisse (iPhone, iPad, Apple Watch et accessoires), et pas dans des petites proportions. On aurait pu penser que ces résultats mitigés décevraient les analystes et les investisseurs, mais le fait est que ces derniers s’attendaient encore à bien pire, surtout sur le front des ventes d’iPhone, en nette diminution sur le marché chinois.

D’autres éléments ont permis de pousser AAPL un peu au delà des 173 dollars (+2,2%). Le directeur financier d’Apple Luca Maestri a ainsi annoncé un énorme plan de rachat d’actions de 110 milliards de dollars et une augmentation de 4% des dividendes. Les dividendes sont ainsi augmentées « pour la douzième année consécutive » précise le SVP d’Apple. Pour rappel, sur la décennie 2012-2022, Apple a dépensé pas moins de 572 milliards de dollars en rachat d’actions. Si Tim Cook et Luca Maestri sont particulièrement à l’aise avec ces mesures financières qui dopent AAPL, on rappellera ici que Steve Jobs était farouchement opposé au versement de dividendes.