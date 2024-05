Apple a tenu à féliciter les vainqueurs de l’édition 2024 du Swift Student Challenge en leur envoyant une lettre. L’une des lettres a justement été partagée sur X (ex-Twitter).

La lettre, signée par Susan Prescott, vice-présidente d’Apple responsable des relations avec les développeurs au niveau mondial, indique :

It’s here! The certificate for the 2024 Swift Student Challenge! 🤩#SwiftStudentChallenge pic.twitter.com/KzoiOH8HEz

