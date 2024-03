Les étudiants qui ont participé au Swift Student Challenge pour la WWDC 2024 sont désormais informés s’ils ont été choisis ou non par Apple. La société a sélectionné 350 vainqueurs qui pourront se rendre à l’Apple Park le 10 juin pour assister à la WWDC 2024.

Voici ce qu’Apple indiquait il y a quelques jours :

Apple soutient avec fierté la jeune génération de développeurs via le Swift Student Challenge, l’un des nombreux programmes d’Apple destinés à faire progresser tous les futurs acteurs du développement, de la création et de l’entrepreneuriat. Le 28 mars, les résultats seront mis à disposition des participants de cette année et les lauréats pourront s’inscrire à l’évènement en personne à Apple Park. Parmi les participants, 50 « Distinguished Winners » seront récompensés pour la qualité exceptionnelle de leur création et seront invités à Cupertino pour une expérience unique de trois jours.

