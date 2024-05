Canal+ donne accès à plusieurs services de streaming, comme Netflix et Apple TV+. L’ajout d’Apple TV+ est une réalité dans les offres de Canal+ depuis avril 2023 et si l’on en croit le groupe de la chaîne cryptée, l’intégration a été appréciée par les abonnés.

Lors d’une interview avec Le Figaro, Maxime Saada, le président du directoire de Canal+, a déclaré :

Cette stratégie de super-agrégateur opérée sur de nombreux territoires a changé la perception de Canal+ et accéléré notre croissance. À cet égard, l’intégration d’Apple TV+ à Canal+ a été particulièrement appréciée par nos abonnés. Nous sommes très avancés avec Warner. Quant à Amazon, ils se passent de nous et nous nous passons d’eux. Nous serions néanmoins très favorables à l’idée de les distribuer, comme les autres plateformes. Nous regardons également la possibilité d’intégrer d’autres offres de streaming, plus ciblées. En France et à l’international, nous allons continuer à agréger des offres, sur un modèle hybride et convergeant, mixant gratuit et payant. Nous voulons avoir un pied sur ces deux marchés. Cette stratégie pourrait aboutir potentiellement à l’intégration de Dailymotion avec Canal+.