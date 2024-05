Le marché des tablettes n’a pas beaucoup évolué au premier trimestre de 2024, avec une hausse des ventes de seulement 1% selon le cabinet Canalys. Apple reste très loin devant les autres avec ses iPad, mais le fabricant a perdu des parts de marché.

Apple a été le premier vendeur de tablettes au premier trimestre de 2024, avec 12,1 millions d’iPad, ce qui représente une baisse de 13,9% sur un an. La part de marché est passée de 41,8% à 35,6%.

Samsung est deuxième avec 6,8 millions de tablettes Galaxy vendues, en hausse de 1,2%. La part de marché est quasiment stable à 20,2%. Huawei est troisième avec 2,74 millions de ventes, soit une progression de 70,2% en un an. Sa part de marché est passée de 4,8% à 8,1%.

Lenovo est au pied du podium avec 2,13 millions de tablettes vendues, en hausse de 12,9%. La part de marché est maintenant de 6,3%, contre 5,7% auparavant. Enfin, Amazon boucle le top 5 avec 2,05 millions de ventes, ce qui représente une baisse de 18,2%. Sa part de marché s’établit à 6,1%, contre 7,5% un an plus tôt.

Au total, il y a eu 33,7 millions de tablettes vendues, en hausse de 1%.

Canalys précise :

On notera en particulier la décision anticipée d’Apple d’incorporer des écrans OLED dans les iPad Pro, ce qui marquera une étape importante dans la préférence pour la technologie d’écran dans les gammes de tablettes des principaux fournisseurs. En outre, l’année 2024 devrait voir l’apparition de nouveaux facteurs de forme et de nouvelles fonctionnalités pour les tablettes, les fabricants se concentrant à la fois sur les designs pliables et sur la visualisation de contenus en 3D sans port de lunettes. Le marché des tablettes est en passe de se stabiliser au-dessus des niveaux pré-pandémiques, soutenu par une trajectoire de reprise progressive. La réalisation des déploiements commerciaux et gouvernementaux reportés de l’année dernière et l’expansion rapide de l’infrastructure 5G dans les marchés inexploités soutiendront la demande de rafraîchissement pour les tablettes.