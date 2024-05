Nous savons déjà que le projet de la voiture Apple (Apple Car/projet Titan) a été abandonné, après 10 ans de recherche et développement qui ont coûté plus de 10 milliards de dollars. Mais la société de Tim Cook ne semble pas avoir envie de totalement mettre un terme au niveau des voitures et chercherait maintenant un partenariat avec Rivian.

Selon Digitimes qui s’appuie sur des fournisseurs d’Apple, il y a une envie chez le fabricant d’iPhone de s’associer avec une entreprise américaine spécialisée dans les véhicules électriques et Rivian serait le candidat dans son viseur. Apple pourrait mettre en œuvre les résultats des 10 ans de recherche dans le cadre d’un partenariat, mais la forme que pourrait prendre une telle collaboration reste incertaine.

Rivian est peut-être encore sous pression financière, mais son partenariat de voitures électriques avec Amazon se poursuit, avec une assez bonne visibilité des commandes pour le second semestre de 2024. Un partenariat avec Rivian pourrait également impliquer indirectement Amazon, ce qui pourrait éventuellement ouvrir la voie à une collaboration entre Apple et Amazon dans le domaine de l’IA générative.

Comme nous pouvons le voir, l’information du jour est un peu légère en l’état et Digitimes est le seul pour le moment à évoquer un tel partenariat. Il faudra attendre d’autres sources pour espérer avoir d’autres détails.