Apple vient de fermer sa boutique en ligne. Cela intervient quelques minutes seulement avant le début de sa keynote où seront notamment annoncés les nouveaux iPad.

La fermeture seulement maintenant est un peu surprenante. Apple a l’habitude de fermer sa boutique en ligne plusieurs heures avant la keynote. Mais aujourd’hui, cela intervient seulement 20 minutes avant le début de l’évènement.

« Nous revenons bientôt. Le temps de mettre l’Apple Store à jour. Revenez vite », indique un message si on essaie d’acheter un produit.

Si l’on en croit les rumeurs, il y aura trois principales annonces :

Nouvel iPad Pro : cela devrait être la principale annonce avec notamment la présence d’un écran OLED. Ce sera la première tablette d’Apple avec un écran OLED. De plus, on devrait retrouver la puce M4. Ce serait par conséquent le premier produit avec ce processeur qui débarquera plus tard sur les différents Mac.

Nouvel iPad Air : Apple proposera deux tailles d’écran, avec 10,9 et 12,9 pouces. Ce sera la première fois qu’un iPad Air soit décliné en deux formats. Jusqu’à présent, la tablette était seulement disponible en 10,9 pouces.

Nouveaux accessoires : nous devrions avoir un nouvel Apple Pencil ainsi qu’un nouveau clavier Magic Keyboard.

La keynote « Let Loose » débutera à 16 heures, il est possible de la suivre en direct sur iPhoneAddict depuis cette page dédiée ou depuis notre application iAddict sur iPhone et iPad, en se rendant dans l’onglet Keynote.