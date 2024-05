Combien d’acheteurs d’iPhone décident de payer un supplément pour avoir du stockage supplémentaire et ne pas se contenter de celui sur le modèle de base ? Selon le cabinet CIRP, cela représente près d’un acheteur sur deux.

En moyenne, 44% des acheteurs d’iPhone ont pris un modèle avec du stockage supplémentaire selon l’étude. À date, le stockage sur le modèle de base est de 128 Go, sauf l’iPhone SE qui débute avec 64 Go et l’iPhone 15 Pro Max qui commence avec 256 Go. Les mises à niveau du stockage vont jusqu’à 1 To sur les iPhone 15 Pro et Pro Max.

Les mises à niveau du stockage varient selon les modèles. Les clients qui achètent des modèles plus récents et plus chers, tels que les iPhone 15 lancés en septembre 2023, mettent à niveau le stockage à un rythme plus élevé que les clients qui achètent des modèles plus anciens et moins chers. Par exemple, plus de la moitié des acheteurs d’iPhone 15 mettent à niveau le stockage, contre moins de 40% pour les iPhone 14 et moins de 30% des acheteurs d’iPhone 13 et 12.

Dans le détail, 36% des acheteurs d’iPhone 15 et 15 Plus ont pris un modèle avec du stockage supplémentaire. La part atteint 54% pour les iPhone 15 Pro et Pro Max.

Ce choix est très bénéfique pour Apple d’un point de vue financier. En effet, Apple a la réputation de facturer très cher les stockages supplémentaires, que ce soit sur iPhone ou Mac, par rapport au coût réel du composant. Pour l’iPhone 15 par exemple, Apple demande 130€ pour passer du modèle de 128 Go à 256 Go.