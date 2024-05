Avec le nouvel iPad Pro équipé de la puce M4 et de l’écran OLED, Apple propose d’avoir un modèle avec le verre standard et un autre avec le verre nano-texturé. Mais celui-ci ne sera pas disponible partout.

Mark Gurman de Bloomberg, qui est bien renseigné au sujet d’Apple, indique : « L’iPad Pro avec le verre nano-texturé sera exposé dans la plupart/tous les Apple Store, mais seuls certains magasins les garderont en stock, m’a-t-on dit ».

Ce sera du moins le cas aux États-Unis. Il n’est pas précisé si la même politique sera appliquée dans les autres régions, notamment en France et en Europe de manière générale.

Voici comment Apple présente son verre :

Si le verre standard et le verre nano-texturé de l’iPad Pro ont tous deux été conçus pour garantir une réflectance extrêmement faible, nous vous conseillons de tenir compte des caractéristiques de votre environnement de travail pour choisir la version la plus adaptée à vos besoins.

Le verre d’écran nano-texturé est une nouvelle option idéale pour les workflows de haut vol nécessitant une gestion de la couleur ou les conditions d’éclairage les plus exigeantes. Issu d’un procédé de gravure précis à l’échelle nanométrique, le verre nano-texturé préserve la qualité de l’image et le contraste tout en répartissant la lumière ambiante pour limiter encore plus les reflets.