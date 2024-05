« En se faisant passer pour de puissantes femmes de l’industrie du cinéma, une mystérieuse personne, surnommée la « Con Queen » (reine de l’arnaque), attire des victimes peu méfiantes en Indonésie, avec la promesse d’une opportunité professionnelle qui changera leur vie. ». Voilà le pitch détonant du documentaire Hollywood et la Reine de l’Arnaque, disponible dès à présent sur Apple TV+. Découpé en trois parties, ce documentaire incroyable signé Chris Smith décrit ce qui est sans aucun doute l’une des arnaques les plus sophistiquées jamais réalisée.

La supercherie finira tout de même par attirer l’attention de Scott Johnson, journaliste d’investigation au Hollywood Reporter, et de Nicole Kotsianas, détective privée. Ces derniers partent à la recherche de la vérité et découvrent une histoire encore plus étrange qu’ils n’auraient pu l’imaginer de prime abord. C’est cette enquête, et les incroyables ramifications de cette escroquerie digne d’un film hollywoodien, qui est le sujet de ce beau documentaire. A noter que Chris Smith est aussi le producteur exécutif de cette série documentaire, tout comme Ben Anderson, Scott Johnson étant crédité en tant que Producteur-conseil.