Avec Pathways, Apple lance un outil qui doit permettre à tout un chacun (ou presque) de bien démarrer en programmation et de créer sa première application compatible macOS, iOS, iPadOS et même visionOS. Certes, le site développeur d’Apple permet d’accéder à de nombreuses ressources (sans même parler des forums de devs), mais un total débutant sera souvent perdu dans cette jungle de contenus. Pathways regroupe donc une collection de vidéos, de documentation et d’autres ressources qui guideront l’apprenti-programmer étape par étape tout au long du développement de sa première application.

A l’instar du « Tout le monde peut cuisiner » du film Ratatouille, « tout le monde peut développer » nous explique Apple. Mais tout le monde ne peut certainement pas avoir des idées d’applications géniales

Pour plus de clarté encore, Pathways est divisé en 7 catégories de contenus :

– Débuter en tant que développeur Apple

– Conception

– Swift

– SwiftUI

– Jeux

– visionOS

– Distribuer sur l’App Store

Chaque sous-partie se présente sous la forme d’un guide utilisateur, avec tout de même une énorme masse d’informations à digérer. Le débutant programmeur devra donc tout de même être très motivé (il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre et à consulter), mais le travail de dégraissage a été fait par Apple et le résultat est presque garanti si l’on suit les étapes. Une initiative vraiment louable de la part d’Apple.