Les employés syndiqués d’un Apple Store à Towson dans le Maryland ont voté en faveur d’une possible grève. Ce serait la première dans une enseigne du fabricant aux États-Unis.

« Le vote montre les frustrations des salariés concernant les problèmes non résolus sur le lieu de travail. La date d’un éventuel arrêt de travail sera déterminée par IAM CORE [la branche locale du syndicat] », a déclaré le syndicat IAM dans un communiqué.

Les salariés de cet Apple Store avaient déjà réalisé une première historique en juin 2022, en votant pour se doter d’un syndicat, ce qui n’était jamais arrivé dans un magasin américain de la société de Cupertino. Ils ont depuis rejoint les rangs de IAM (qui représente principalement des techniciens), et leur branche négocie un nouveau contrat professionnel avec Apple.

Le vote de samedi « fait suite à plus d’un an de négociations avec la direction d’Apple qui n’ont pas abouti à des solutions satisfaisantes sur des questions essentielles pour nos membres », avait expliqué plus tôt le syndicat dans un communiqué. Les discussions ont notamment achoppé sur « l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les horaires imprévisibles qui perturbent la vie personnelle et les salaires qui ne reflètent pas le coût de la vie dans la région », d’après IAM.

L’Apple Store de Towson compte une centaine d’employés. Quelque 98% de ceux qui ont voté se sont prononcés pour un arrêt de travail, d’après un délégué syndical. « Le vote d’aujourd’hui (…) envoie un message clair à Apple », ont dit des membres d’IAM CORE.

La grève pourrait avoir lieu avant la prochaine réunion de négociations, prévue le 21 mai.