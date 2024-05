C’est une première : après Delta, un émulateur de consoles Nintendo disponible dans l’App Store, voici donc venir Gamma (on reste dans le ton), le premier émulateur de jeux PlayStation disponible sur iOS et iPadOS (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Et cette fois, plus besoin d’aller piocher dans une boutique alternative puisque l’émulateur est bel et bien disponible directement dans l’App Store. Les amateurs de rétro-gaming et/ou de PlayStation pourront donc faire tourner les titres PS One ou PlayStation 2 sur leur iPhone ou iPad à condition bien sûr de disposer des ROMS de ces vieux jeux. Il n’y a pas d’autres manipulations à faire, et les manettes externes sont reconnues. Il est aussi possible d’ajouter les jaquettes pour rendre la navigation dans les vieux titres un peu plus attrayante encore.

A noter que Gamma partage de gros bouts de codes avec Delta, sachant que Delta s’appuie aussi sur les émulateurs de Benjamin Stark (alias ZodTTD), qui n’est autre que le créateur de Gamma. Bref, tout le monde semble bien se connaitre dans la petite sphère des émulateurs et l’on comprend que l’ouverture (forcée) d’iOS à ce type d’apps a suscité l’enthousiasme de nombreux développeurs dont l’activité est entièrement dédiée au rétro-gaming.