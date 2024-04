Les émulateurs arrivent progressivement sur l’App Store et Provenance va bientôt s’ajouter à la liste. Il va débarquer sur iPhone, iPad et Apple TV, mais il va falloir un peu patienter.

« J’ai besoin d’étudier ces nouvelles règles avant de soumettre une application à l’App Store et d’améliorer certains aspects de la qualité. Je dois également modifier certaines choses pour respecter les règles de l’App Store, comme la mention bêta », a déclaré Joseph Mattiello, le développeur de Provenance, à iMore. Il ne communique pas encore une date de sortie précise.

Il est déjà possible d’installer Provenance sur son iPhone, iPad et Apple TV, mais cela nécessite de faire du sideloading. Ce n’est pas à la portée du tous à cause des restrictions d’Apple. La disponibilité sur l’App Store va faciliter la tâche à tout le monde.

Provenance est une vitrine de plusieurs émulateurs, dont Atari, Game Boy (Advance/Color), Nintendo 64, NES, SEGA Mega Drive, Saturn, PlayStation et plus encore. Autant dire que ça couvre beaucoup de plateformes. La liste complète est à retrouver sur cette page.

Les émulateurs peuvent voir le jour depuis peu sur l’App Store grâce à un changement des règles d’Apple. Il est même possible d’importer soi-même les ROM (jeux).

L’émulateur le plus populaire à date sur iOS est Delta. Il est disponible depuis cette semaine sur l’App Store… sauf dans l’Union européenne. Ici, il est disponible sur AltStore PAL, un App Store tiers approuvé par Apple qui coûte 1,80€ (TVA incluse) par an.