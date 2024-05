Epic Games n’avait pas obtenu beaucoup lors de son match l’opposant contre Apple, mais la juge Rogers avait tout de même statué que la firme de Cupertino devrait désormais autoriser les systèmes de paiements tiers (donc non soumis à la fameuse commission de 30%). Face à ce verdict, Apple avait répliqué en autorisant les systèmes de paiements tiers… facturés selon une commission de 27 % sur chaque transaction (12% pour les petits studios) ! Face à ce qui ressemblait effectivement à une entourloupe visant à récupérer la quasi totalité de la traditionnelle commission à 30%, Epic Games avait alors répliqué en justice, arguant qu’Apple faisait preuve de mauvaise foi et ne respectait pas vraiment l' »esprit » de la première décision de justice.

Lors des audiences préliminaires à ce nouveau procès, les remarques de la juge en charge du dossier semblent clairement indiquer que la justice va se ranger du coté d’Epic. La juge Yvonne Gonzalez Rogers, qui avait statué largement en faveur d’Apple lors du premier procès, se montre désormais passablement remontée face aux manoeuvres d’Apple : « Il me semble que l’objectif était de maintenir le modèle commercial et les revenus que vous aviez dans le passé » a déclaré la juge aux avocats d’Apple, laissant entendre que le californien avait tout fait pour retomber financièrement sur ses pattes. « Vous me dites qu’un millier de personnes étaient impliquées et aucune d’entre elles n’a dit que nous devrions peut-être considérer le coût pour les développeurs ? » a questionné la juge. « Pas une seule personne n’a soulevé cette question, parmi les milliers de personnes impliquées ? »

De fait, Apple semble s’être très peu soucié de l’avis des développeurs pour établir sa nouvelle règle, admettant même lors de ces audiences préliminaires que sur les 65 000 développeurs éligibles pour passer aux nouvelles conditions, seuls 38 avaient finalement choisi de payer les 27% de commission en échange d’un accès à un système de paiement tiers. Une véritable débâcle.