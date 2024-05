Apple propose aujourd’hui au téléchargement la version finale de macOS 14.5 sur Mac. Elle arrive après plusieurs bêtas et une release candidate qui ont été proposées au fil des semaines aux développeurs et testeurs publics.

Les nouveautés de macOS 14.5

macOS 14.5 n’est malheureusement pas une mise à jour très excitante, essentiellement parce que les nouveautés se limitent à Apple News+, un service qui n’est disponible qu’aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie. Pour les autres pays, il faut se contenter de corrections de bugs et de diverses optimisations générales.

Voici les notes d’Apple :

Quartiles est un nouveau jeu de lettres quotidien et original qui est désormais disponible dans Apple News+.

Le tableau d’affichage dans News+ Puzzles vous permet d’accéder aux nouvelles données des joueurs de Mots croisés, Mini-mots croisés et Quartiles, y compris les statistiques et les séries.

Quartiles vous demande de combiner des tuiles pour former des mots et gagner des points. Chaque puzzle commence par une grille de 20 tuiles et les mots peuvent être formés avec une, deux, trois ou quatre tuiles. Un quartile est un mot de quatre tuiles et si vous trouvez les cinq dans chaque puzzle, vous gagnez un bonus de 40 points. La nouveauté est également disponible sur iPhone et iPad avec iOS 17.5, qui est également disponible en version finale.

Pour mettre à jour votre Mac vers macOS 14.5, rendez-vous dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels.