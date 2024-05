Apple propose aujourd’hui la release candidate (build 23F79) de macOS 14.5, aussi bien pour les développeurs que les testeurs publics. Elle arrive un peu plus d’une semaine après la quatrième bêta.

Cette version semble surtout se focaliser sur les optimisations diverses et variées, et les corrections de bugs. Apple propose en réalité une nouveauté, mais cela concerne seulement l’application Apple News qui n’est disponible qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada. Voici les notes fournies par Apple :

Quartiles est un nouveau jeu de lettres quotidien et original qui est désormais disponible dans Apple News+.

Le tableau d’affichage dans News + Puzzles vous permet d’accéder aux nouvelles données des joueurs de Mots croisés , Mini – mots croisés et Quartiles , y compris les statistiques et les séries .

Il est bon de noter que ce changement existera aussi sur iPhone avec iOS 17.5. Mais là encore, mais cela concernera les pays qui ont accès à l’application Apple News.

Si votre Mac est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages Systèmes > Général > Mise à jour de logiciels pour récupérer la release candidate de macOS 14.5. La version finale devrait être disponible pour tout le monde dans quelques jours.

Pour rappel, Apple a proposé il y a 48 heures la release candidate d’iOS 17.5, watchOS 10.5, tvOS 17.5 et visionOS 1.2.