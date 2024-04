Apple propose la quatrième bêta publique d’iOS 17.5 sur iPhone et d’iPadOS 17.5 sur iPad. Elle débarque quelques heures après la version équivalente pour les développeurs.

Il n’y a pas eu de nouveautés particulières. À l’inverse, la bêta 2 avait été l’occasion d’avoir une option pour télécharger des applications iOS depuis les sites Internet. C’est uniquement disponible dans les pays de l’Union européenne parce que la Commission européenne l’oblige à le faire avec le DMA, la nouvelle réglementation locale.

Voici ce qu’Apple indiquait :

La distribution Web permet aux développeurs autorisés de distribuer leurs applications iOS aux utilisateurs de l’Union européenne (UE) directement à partir d’un site Web appartenant au développeur. Apple permettra aux développeurs d’accéder aux API qui facilitent la distribution de leurs applications à partir du Web, de les intégrer aux fonctionnalités du système et de sauvegarder et restaurer les applications des utilisateurs, à condition qu’ils remplissent certaines conditions destinées à protéger les utilisateurs et l’intégrité de la plateforme.