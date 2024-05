Apple propose aujourd’hui au téléchargement la mise à jour de Logic Pro aussi bien sur iPad que sur Mac qui ajoute des fonctionnalités d’intelligence artificielle. Elles avaient été annoncées pour la première fois lors de la keynote du 7 mai.

Logic Pro embarque des fonctions d’IA

Grâce aux Session Players et aux fonctions Séparateur de stem et ChromaGlow, Logic Pro pour iPad et pour Mac est plus doué que jamais. Voici les notes d’Apple pour la version Mac (elles sont similaires sur iPad) :

Outils améliorés par l’IA

Les nouveaux outils améliorés par l’IA viennent rejoindre les modules Smart Tempo et Correction tonale pour augmenter votre créativité

Les joueurs Bass Player et Keyboard Player viennent rejoindre le Drummer pour compléter le groupe de joueurs Session Player, tous créés avec l’aide de l’IA. Cela permet de créer des performances qui suivent vos directions

Les joueurs Session Player peuvent suivre la même suite d’accords en utilisant la piste d’accords globale

Ajoutez de la chaleur à vos pistes avec ChromaGlow, un module avancé doté de cinq modèles de saturation conçus pour simuler le son de matériel analogue rétro*

Scindez un fichier audio stéréo en stems pour le chant, la batterie, la basse et autres avec Séparateur de stem*

Session Player, ChromaGlow et Séparateur de stem sont aussi intégrés à Logic Pro pour iPad 2, pour simplifier le déplacement entre des projets créés dans Logic Pro pour Mac

Bibliothèque de sons

Jouez n’importe laquelle des six basses acoustiques et électriques profondément échantillonnées avec Studio Bass

Jouez aux trois pianos échantillonnés avec soin grâce à Studio Piano

Les boucles qui contiennent des indications d’accords remplissent automatiquement la piste d’accords en cas d’ajout à un projet

Trois nouveaux packs de producteurs sont disponibles : Hardwell, The Kount et Cory Wong

Le projet multi-pistes « Swing! », d’Ellie Dixon, est disponible en tant que morceau de démonstration dans l’app

Audio spatial

Les options de downmix et de trim vous permettent de mixer de façon personnalisée pour les configurations de canaux qui ne sont pas Atmos

Les fichiers ADM BWF exportés ont été développés au-delà de Dolby Atmos et peuvent contenir des réglages pour les formats stéréo ou multicanaux

Améliorations

Bounce en place ajoute des enregistrements en temps réel automatiques pour les régions d’instrument externes ou pistes qui utilisent du matériel externe à l’aide du module I/O de Logic

Le MIDI généré par les instruments et effets logiciels compatibles peut être dirigé vers l’entrée d’autres morceaux pour une composition créative lors de la lecture ou l’enregistrement

Modifiez vos morceaux plus facilement avec des commandes clés pour déplacer, développer ou redimensionner des rectangles de sélection

Logic Pro pour iPad est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store. Il faut par contre un abonnement à 4,99€/mois ou 49€/an pour utiliser l’application. Sur Mac, l’application est disponible sur le Mac App Store pour 229,99€.