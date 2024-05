Apple TV+ va être un peu plus accessible grâce à une nouvelle offre groupée (bundle) qui va être proposée avec Netflix et Peacock. C’est l’opérateur américain Comcast qui va lancer cette offre qui aura pour nom StreamSaver.

Il n’y a pas encore une information sur le tarif exact, mais Brian Roberts, le PDG de Comcast, assure que l’offre sera proposée « à un prix très réduit par rapport à tout ce qui existe aujourd’hui sur le marché ». L’objectif est d’« apporter une valeur ajoutée aux consommateurs » et, dans le même temps, de « retirer quelques dollars » aux activités de streaming d’autres sociétés, a-t-il ajouté.

Le dirigeant souligne que Comcast propose des packs depuis 60 ans maintenant, « il s’agit donc de la dernière itération en date de ce système ». Il conclut en disant : « Je pense qu’il s’agira d’un pack assez convaincant ».

À ce jour, Apple TV+ coûte 9,99$/mois (9,99€/mois en Europe). Netflix débute à 6,99$/mois (5,99€/mois en France) et Peacock commence à 5,99$/mois (mais ça va passer à 7,99$/mois en juillet). On atteint donc 24,97$/mois en regroupant les trois. Il faudra donc voir quel sera le prix du bundle et si la remise sera effectivement intéressante comme le suggère le PDG de Comcast.

Il faut savoir que plusieurs services de streaming commencent à proposer des offres groupées. Récemment, Disney et Warner Bros ont annoncé un bundle avec Disney+, Max et Hulu. Mais il n’y a pas encore d’information sur le prix.