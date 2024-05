Quel âge avait votre précédent iPad avant l’achat du nouveau ? La réponse à cette question a évolué au fil des années, avec les utilisateurs qui attendent de plus en plus longtemps selon une nouvelle étude du cabinet CIRP.

Au premier trimestre de 2024, 40% des personnes qui ont acheté un iPad avaient leur précédent iPad depuis 3 ans ou plus. Le taux était de 36% l’année dernière à la même période et 28% il y a deux ans.

Le groupe qui a conservé son iPad pendant 2 ou 3 ans est passé à 25%, soit une augmentation de 2 points par rapport à 2023 et 2022. Quant à ceux qui conservent leur iPad pendant 1 à 2 ans ou moins d’un an, ils ne sont plus que 25% et 10% respectivement, contre 29% et 13% en 2023 et 34% et 15% en 2022.

CIRP indique :

Bien entendu, les consommateurs conservent généralement leur tablette jusqu’à ce qu’elle tombe en panne ou que l’autonomie, le stockage ou d’autres problèmes d’utilisation la rendent insatisfaisante. Les propriétaires non frustrés procèdent à une mise à niveau lorsqu’un nouveau modèle offre de nouvelles fonctionnalités ou performances attrayantes. Cette durée de vie pour l’utilisateur est une mesure du ralentissement du marché de l’iPad lorsque Apple a ralenti son calendrier de lancement de nouveaux modèles.

Pour rappel, Apple n’a pas sorti de nouvelles tablettes en 2023. C’est la première fois que cela arrive, il y avait toujours eu au moins une nouvelle tablette chaque année depuis 2010. Il a fallu attendre 2024 pour découvrir les iPad Pro M4 et iPad Air M2, disponibles aujourd’hui même.