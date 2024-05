Les VP d’Apple Greg Jozwiak et John Ternus l’avaient affirmé il y a quelques jours : l’iPad Pro M4 est plus rigide que son prédécesseur, principalement grâce à un capot métallique placé au dos de l’appareil. Ces déclarations sont désormais confirmées par le premier test de torsion des iPad Pro 2024, test évidemment effectué par l’incontournable JerryRigEverything. Le youtubeur peine en effet à casser la tablette en la pliant à l’horizontale et y parvient difficilement à la verticale. Dans les deux cas, la force de torsion nécessaire pour briser l’appareil serait bien plus importante qu’avec la généraient précédente.



Cela signifie que dans des conditions d’utilisation normales, l’iPad Pro M4 devrait rester cette feuille métallique (5mm d’épaisseur) toute plate. Evidemment, il conviendra tout de même d’être prudent lors des déplacements et de transporter l’appareil dans un étui dédié. Au prix des nouveaux iPad Pro, ce serait tout de même dommage de ne pas faire attention à ces détails. Le test de l’iPad Pro montre aussi que l’écran de la tablette résiste aussi très bien à la flamme d’un briquet, mais qu’un coup de cutter bien placé suffit à marquer le dos. Dans l’ensemble, du bon travail de la part d’Apple.