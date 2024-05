La rumeur se répand à grande vitesse sur les réseau sociaux, et pourtant tout est faux. En effet, depuis plusieurs heures, des images circulent montrant un extrait de journal de la CNBC avec cette voix off : « La prochaine mise à jour des appareils Apple va supprimer l’emoji clown ; des sources indiquent que l’emoji est utilisé comme un signal de ralliement d’extrême droite. » Il est aussi notifié que l’article a été publié mercredi 15 mai dans la catégorie Technologie.

Comme tout ce qui rapport à l’extrême droite et au soit disant complot des libéraux visant à faire interdire les voix ultra conservatrices ou réactionnaires, l’information est devenue rapidement virale sur le web et les réseaux sociaux. Oui mais voilà, la CNBC a confirmé de son côté n’avoir jamais diffusé cette information, prouvant ainsi le montage. Cette mini-affaire prouve, s’il en était besoin, qu’énormément de personnes continuent de commenter des publications, parfois avec véhémence, sans s’être assurés un minimum que ce qui est diffusé n’est pas un grossier fake.

La rumeur était d’autant plus stupide que ce n’est pas Apple qui décide ce qui doit faire partie de la liste des emojis mais l’ESC, soit le comité du Consortium Unicode en charge de la mise à jour des emojis. Certains emojis ont bel et bien été supprimés par l’ESC, mais en de très rares cas. Tout au plus Apple s’est-il parfois permis de modifier des éléments graphiques de certains emojis (le pistolet remplacé par un pistolet à eau par exemple), et jamais pour des raisons strictement politiques.