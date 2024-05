L’Apple Pencil Pro est maintenant disponible, tout comme les iPad Pro M4 et iPad Air M2, et les utilisateurs découvrent qu’il y a une ombre virtuelle. En effet, Apple n’avait rien dit à ce sujet, mais elle est bel et bien présente.

Une ombre sur l’écran de l’iPad

Comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous de Quinn Nelson, un nouveau capteur permet de presser l’Apple Pencil Pro pour faire apparaitre un menu contextuel conçu pour changer d’outil. Il est également possible de le faire pivoter pour marquer avec plus de précision grâce à un gyroscope intégré. Mais ça, Apple l’a déjà dit.

Apple’s attention to detail is INSANE. You can’t watch this and not smile. pic.twitter.com/cbUknR2wQu — Snazzy Labs (@SnazzyLabs) May 16, 2024

Mais ce qu’Apple n’a pas dit, c’est qu’une ombre virtuelle apparait sur l’écran de l’iPad lorsque vous approchez l’Apple Pencil Pro. Cette possibilité de survoler l’iPad et de voir l’ombre de l’outil que vous utilisez n’est en soi pas utile. Néanmoins, cela montre une attention portée aux détails par Apple.

Pour rappel, plusieurs nouveautés sont présentes avec l’Apple Pencil Pro :

Lorsque vous le pincez, l’Apple Pencil Pro réagit et déploie une nouvelle palette, qui permet de changer rapidement d’outil, d’épaisseur de trait et de couleur.

Un nouveau gyroscope qui permet de faire pivoter l’Apple Pencil Pro pour utiliser de façon plus précise les pointes de stylo et les pinceaux.

On retrouve le retour haptique. Un moteur haptique sur mesure permet d’avoir un retour précis et facilement détectable. Lorsque vous pincez l’Apple Pencil Pro ou le touchez deux fois d’un geste rapide, une petite impulsion vous confirme l’action effectuée.

La fonction Survol est prise en charge. Voyez à l’avance l’endroit précis où votre Apple Pencil va toucher l’écran. Vous pouvez ainsi écrire, dessiner et créer des illustrations avec une plus grande précision.

On retrouve l’option de toucher deux fois. Passez rapidement d’un outil à un autre, comme un crayon et une gomme, en touchant deux fois l’Apple Pencil Pro.

Une nouvelle interface magnétique située sur le côté de l’iPad Pro permet de le jumeler, de le recharger et de le ranger.

L’Apple Pencil Pro est uniquement compatible avec les iPad Pro M4 et iPad Air M2. Son prix est de 149 euros.