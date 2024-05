Plusieurs utilisateurs d’iPhone ont remarqué que l’option « Autoriser les demandes de suivi des apps » n’est soudainement plus disponible. Elle est tout simplement grisée, il n’est plus possible de l’activer ou la désactiver.

Les messages varient selon les utilisateurs. Dans notre cas par exemple, iOS indique : « Ce réglage ne peut pas être modifié car votre identifiant Apple ne contient aucune information concernant votre âge ». Pour d’autres utilisateurs, iOS indique : « Ce réglage ne peut pas être modifié parce qu’un profil le restreint, ou parce que votre identifiant Apple est géré, que vous ne remplissez pas les conditions d’âge minimum ou qu’il manque des informations sur votre âge ». Mais les utilisateurs indiquent qu’aucune de ces raisons ne s’applique à eux.

On pourrait penser que le problème est propre à iOS 17.5, qu’Apple propose en version finale depuis quelques jours. Mais ce n’est visiblement pas spécifique à cette mise à jour, des utilisateurs avec des versions antérieures comme iOS 17.4.1, iOS 17.4 et iOS 16.6 indiquent avoir eux aussi l’option « Autoriser les demandes de suivi des apps » grisée sur leur iPhone.

Il est donc probable que ce soit un problème au niveau des serveurs d’Apple. Cela signifie qu’Apple pourra le corriger à distance, sans nécessiter une mise à jour d’iOS. Reste à savoir quand le correctif sera déployé.

Pour vérifier l’option « Autoriser les demandes de suivi des apps », prenez votre iPhone ou iPad puis rendez-vous dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Suivi. Pour rappel, cette option vous permet d’autoriser ou refuser le suivi publicitaire par les applications. La demande apparaît au premier lancement d’une application sous forme de pop-up.