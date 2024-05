Apple maintient sa stratégie de « délocalisation » de sa supply chain (essentiellement chinoise jusqu’à maintenant). Si l’on en croit Rajeev Chandrasekhar, le ministre indien de l’électronique et de l’informatique, l’objectif serait désormais de produire le quart des iPhone en Inde à partir de 2028. La production indienne d’iPhone se hisse aujourd’hui à un peu moins de 15% de la production globale d’iPhone, ce qui est à la fois beaucoup… et relativement peu eu égard aux objectifs initiaux d’Apple. Des sources indiquent en effet qu’Apple souhaitait que 25 % des iPhones provienne d’Inde d’ici 2025 et 50 % d’ici 2027.

Difficile de prétendre malgré tout qu’Apple a raté le coche. D’une part ces « objectifs initiaux » n’ont jamais été officialisés par Apple, et d’autre part, la transition vers la supply chain indienne reste tout de même rapide dans l’absolu, sachant que le rajustement des pourcentages est probablement du à un faisceau de contraintes qui ont poussé Apple à se montrer pragmatique. L’Inde compte actuellement 14 site de production de produits Apple ou de composants destinés à ces mêmes produits, dont Flex Ltd, Jabil Inc ou bien encore Cheng Uei Precision Industry.