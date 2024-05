Voilà un pays dont on ne parle pas très souvent concernant les ventes de mobiles, et pourtant, il s’agit d’un de nos plus proches voisins. Si l’on en croit Canalys, l‘iPhone se porte bien en Italie, et a même considérablement progressé sur ce marché après des années difficiles. Désormais, Apple est sur le podium des plus gros vendeurs de smartphones en Italie : sur le premier trimestre de l’année, Apple se classe en seconde position derrière Samsung, et ce malgré une baisse des ventes de 7% sur la période. Xiaomli ayant chuté encore plus lourdement (-34%), la firme de Cupertino consolide même sa deuxième place. Quant à Samsung, le géant sud-coréen semble intouchable avec ses 32% de Pdm.

Malgré une baisse des ventes de 7%, l’iPhone consolide sa seconde place face à Xiaomi

Les points notables sont surtout à mettre au crédit de Motorola/Lenovo et de realme, les deux fabricants affichant une croissance spectaculaire sur le Q1, soit +66% pour Motorola et +106% pour la marque chinoise. Si les 18% de Pdm ne semblent pas vraiment menacés, Xiaomi (14% de Pdm) peut désormais voir dans son rétro un Motorola avide de Pdm. Comme quoi, il s’en passe des choses sur ce marché italien…