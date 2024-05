Vous venez d’acheter un nouvel iPad, mais que faites-vous de l’ancien ? Une étude du cabinet CIRP se penche sur cette question et montre les différentes actions des utilisateurs.

La plus grosse portion des utilisateurs, à savoir 36% d’entre eux, gardent leurs anciens iPad. 31% ont donné leur tablette à un ami ou un membre de la famille. 23% disent que leur tablette est volée/perdu/cassée. Seulement 6% ont vendu leur ancien iPad et 3% ont profité du programme de reprise.

Pour faire une comparaison, CIRP présente dans son tableau les résultats pour l’iPad en haut et la répartition pour l’iPhone en bas. Dans le cas de l’iPhone, 42% des utilisateurs l’ont fait reprendre, 30% l’ont gardé et 11% l’ont donné à un ami ou un membre de la famille. 6% disent qu’il a été volé/perdu/cassé et 5% l’ont vendu. Les 7% restants sont dans la catégorie « autres ».

Le cabinet indique :

L’essentiel de cette différence se situe dans le domaine de l’occasion. Environ un tiers des anciens iPad sont utilisés par des amis ou des membres de la famille, tandis qu’environ 10% des anciens iPhone ont une seconde vie auprès d’un ami ou d’un membre de la famille. Cela suggère que les anciens iPad sont tout à fait utilisables et utiles, et qu’il n’est donc pas urgent de les mettre à la retraite, même en faveur d’un nouveau modèle doté de fonctionnalités améliorées.

Cela rejoint une autre étude qui a révélé pendant combien de temps les utilisateurs gardaient un iPad en moyenne. Au premier trimestre de 2024, 40% des personnes qui ont acheté un iPad avaient leur précédent iPad depuis 3 ans ou plus. Le taux était de 36% l’année dernière à la même période et 28% il y a deux ans.