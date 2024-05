Apple a une nouvelle responsable de la diversité, en la personne de Cynthia Bowman. Elle succède ainsi à Barbara Whye. Il s’agit du quatrième changement en l’espace de quelques années seulement.

Cynthia Bowman a quitté la banque Bank of America au début de l’année, après une carrière de 17 ans où elle occupait dernièrement le poste de responsable en chef de la diversité, de l’inclusion et de la responsabilité sociale.

« Nous sommes ravis que Cynthia Bowman devienne la prochaine vice-présidente d’Apple chargée de l’inclusion et de la diversité », a déclaré un porte-parole d’Apple à Bloomberg. « Cynthia est une dirigeante accomplie dans son domaine et elle est profondément engagée dans le travail que nous faisons pour faire progresser l’inclusion et la diversité chez Apple ».

La société ajoute que « le départ de Whye est prévu pour cet automne et elle et Cynthia travaillent ensemble pour réussir la transition de ce travail d’une importance vitale ». Barbara Whye, ancienne responsable chez Intel, avait pris ses fonctions au début de 2021.

La première responsable de la diversité chez Apple a été Denise Young Smith en 2017. Moins d’un an après son arrivée, elle a été remplacée par Christie Smith. Elle est restée jusqu’en 2020. Il y a ensuite eu Barbara Whye et voilà donc le tour de Cynthia Bowman.

Ce poste implique de rendre compte à Carol Surface, directrice des ressources humaines d’Apple, et de travailler avec des groupes au sein de l’entreprise pour soutenir la diversité. Apple a également lancé une initiative de 200 millions de dollars en faveur de l’équité raciale et de la justice, qui se concentre sur l’éducation, la réforme de la justice pénale et l’égalité économique.