L’Apple Vision Pro a démarré doucement et peine encore à convaincre le grand public, mais le casque XR d’Apple vient pourtant de rafler l’un des prix de design les plus prestigieux au monde, le Black Pencil. Délivré par le British Design and Art Direction, le Black Pencil a été remis cette année au designer d’Apple Alan Dye, à qui l’on doit l’interface XR ultra léchée du Vision Pro. Comme si ce n’était pas déjà assez, le Vision Pro a aussi récolté un Graphite Pencil pour sa conception de l’environnement XR. A noter que d’autres produits Apple ont déjà reçu un Black Pencil, dont le tout premier iPhone de 2007, l’iMac et aussi le site web d’Apple.

Apple s’est fendu d’un long message pour remercier le jury des British Design and Art Direction : « Nous sommes honorés que visionOS ait reçu le prestigieux Black Pencil de D&AD pour le design de son interface. Cette nouvelle ère de l’informatique redéfinira la façon dont nous nous connectons et créons, et ce prix témoigne de l’intégration et du soin que notre studio de design et nos équipes d’ingénieurs ont investi dans la création d’une expérience vraiment magique.

Chez Apple, le design joue un rôle central dans la définition de l’apparence de nos produits, mais aussi -de manière plus critique- de leur fonctionnement. Notre objectif a toujours été de créer un expérience utilisateur intuitive qui efface les frontières entre le hardware et le software et qui réinvente la façon dont les utilisateurs interagissent avec la technologie.

VisionOS est un exemple puissant de ces principes. Conçu à partir de zéro, il dispose d’une toute nouvelle interface, entraînée par vos yeux, vos mains et votre voix, le tout conçu pour offrir des expériences spatiales qui combinent parfaitement le contenu numérique avec le monde physique.

Tout indique que le casque Apple Vision Pro sera disponible à la vente en France d’ici les prochaines semaines, sans doute peu de temps après la WWDC.