Apple met à jour son refurb pour y proposer les iPhone 14 et 14 Pro Max reconditionnés en France. Il n’y a pas encore les iPhone 14 Plus et Pro, du moins en France. Cela fait suite aux iPhone 13 qui ont fait leur arrivée il y a quelques semaines.

L’iPhone 14 reconditionné avec 128 Go de stockage est disponible au prix de 739€, au lieu de 869€, soit une économie de 130€ (-15%). Il y a également un modèle avec 256 Go de stockage pour 849€ au lieu de 999€. Là encore, la remise est de 15%.

En ce qui concerne l’iPhone 14 Pro Max, il y a davantage de choix avec 12 modèles au total, essentiellement parce qu’il y a davantage de coloris disponibles. Le modèle avec 128 Go est proposé pour 1 039€ au lieu de 1 229€, soit une remise de 15,5%. Il y a aussi le modèle de 256 Go à 1 159€ au lieu de 1 359€, la variante de 512 Go à 1 369€ au lieu de 1 609€ et celle de 1 To à 1 579€ au lieu de 1 859€.

Apple met en avant les éléments suivants :

Des produits de qualité à des prix avantageux

Rigoureux processus de reconditionnement avant la vente

Couverts par la garantie limitée d’un an Apple

Couverts par la politique de retour sous 14 jours Apple

Vous pouvez souscrire un contrat AppleCare

Gravure et paquet-cadeau non disponibles pour les produits reconditionnés

Les quantités disponibles sont limitées

Comme d’habitude, les tarifs d’Apple pour les produits d’Apple ne sont pas extras. Par exemple, il est possible d’avoir un iPhone 14 neuf de 128 Go pour 749€ chez Amazon. On tombe même à 539€ pour un modèle reconditionné.