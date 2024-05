Combien d’écrans OLED pour l’iPad Pro M4 ? Apple espère livrer 9 millions d’écrans OLED pour l’année 2024, selon les informations du jour. L’écran est produit par Samsung et LG.

Selon le cabinet Omdia, le volume des livraisons de tablettes OLED en 2024 pourrait atteindre 12,1 millions d’unités, les OLED hybrides représentant 8,12 millions d’unités. Étant donné que l’iPad Pro M4 est la première tablette à utiliser ce format (Apple parle d’OLED en tandem), une part importante des prévisions d’Omdia concern les livraisons pour les nouveaux iPad.

Bien que TrendForce prévoit que le volume des livraisons d’iPad Pro OLED en 2024 se situera entre 4,5 et 5 millions d’unités, des sources industrielles sud-coréennes citées par Digitimes indiquent que des entreprises telles qu’Apple, LG Display et Samsung Display s’en tiennent à leurs objectifs initiaux en matière de livraisons. L’objectif de LG en matière d’OLED serait de 5 millions d’unités, tandis que celui de Samsung serait de plus de 4 millions d’unités.

Samsung s’occupe uniquement d’une partie de la production pour le modèle de 11 pouces, là où LG gère aussi bien le modèle de 11 pouces que celui de 13 pouces. De plus, Samsung serait également en train de passer d’une à deux lignes de production pour l’iPad Pro OLED, en modifiant sa ligne A3 pour qu’elle fonctionne avec le processus OLED à deux niveaux.