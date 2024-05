Il y a une nouvelle chiffonnette chez Apple, mais le fabricant n’a rien annoncé publiquement. L’ancienne référence était MM6F3ZM, la nouvelle est MW693ZM.

Sur l’Apple Store en ligne, seule la nouvelle référence est disponible à l’achat au prix de 25€. Mais sur Amazon, il y a ce qui est présenté comme le « modèle précédent » à 20€ et le « modèle nouveau » à 25€. Il n’y a aucune information sur les différences et l’image des produits est la même.

Selon MacGeneration, il se pourrait que le « nouveau modèle » ait un nouvel emballage, ce qui expliquerait la référence différente. Mais la chiffonnette à proprement parler pourrait bien être identique.

Sur son site, Apple a discrètement fait le changement de la référence, mais n’a rien changé au reste. On retrouve toujours la description suivante comme présentation du produit : « Constituée d’un matériau non abrasif doux au toucher, la chiffonnette nettoie n’importe quel écran Apple, y compris ceux en verre nano‑texturé, de façon efficace et sûre ».

Un aspect « amusant » est qu’Apple liste les différents produits qui sont compatibles avec sa chiffonnette. Sans surprise, on retrouve les différents iPhone, iPad et Mac qui existent sur le marché.

Pour rappel, Apple avait eu le droit à beaucoup de moqueries pour sa chiffonnette lors de la présentation, essentiellement à cause du prix élevé. Et pourtant, il y a eu une demande, à tel point qu’elle fut en rupture de stock à quelques reprises.