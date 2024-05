L’iPhone 16 Pro Max sera t-il disponible en quantités suffisantes pour le lancement de septembre ou octobre ? Si l’on en croit le site The Elec, généralement très bien informé sur la supply chain d’Apple, les écrans OLED de l’iPhone 16 Pro seraient déjà en production tandis que les fabricants attendraient encore l’approbation d’Apple pour les dalles des iPhone 16 Pro Max. Ce retard est inhabituel, ce qui pourrait laisser craindre un délai supplémentaire concernant la disponibilité de ce modèle. Apple devrait toutefois donner son accord vers la fin mai pour Samsung (nous y sommes) et à la mi-juin pour LG, sachant que BOE ne participerait pas à la production d’écrans pour les modèles Pro.

A priori, les technologies de dalles OLED sont strictement les mêmes pour les iPhone 16 Pro et Pro Max, ce qui rend ce retard d’approbation puis de production encore plus étrange. Aucune fuite ne semble de plus indiquer que l’iPhone 16 Pro Max pourrait être doté d’une double dalle OLED à l’instar des derniers modèles d’iPad Pro. Pour rappel, les modèles Pro bénéficieront d’écrans un peu plus grands que ceux de la génération précédente, soit 6,27 pouces (159,31 mm) pour l’iPhone 16 Pro et 6,85 pouces (174,06 mm) pour l’iPhone 16 Pro Max. Les dalles des modèles Pro devraient être aussi nettement plus lumineuses (200 nits de plus).