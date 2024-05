Apple prépare le terrain pour la production des iPhone 16 et tout particulièrement celle des écrans. Selon l’analyste Ross Young, qui est généralement bien renseigné, la production des dalles débutera au mois de juin.

Le calendrier de 2024 sera donc identique à celui de l’année dernière, où les écrans des iPhone 15 avaient également été produits à partir du mois de juin. Cela confirme donc que le créneau de sortie habituel en septembre devrait être maintenu cette année avec les iPhone 16.

La production en juin concernerait surtout les écrans des iPhone 16 et iPhone 16 Pro. Celle pour les dalles des iPhone 16 Plus et iPhone 16 Pro Max augmentera progressivement dans les semaines qui suivront. Les usines tourneront à plein régime tout au long de l’été afin d’avoir assez de stock.

Cette année marquera un changement pour les tailles des écrans de deux iPhone 16. En effet, l’iPhone 16 Pro va passer de 6,1 à 6,3 pouces et l’iPhone 16 Pro Max de 6,7 à 6,9 pouces. Jamais les smartphones d’Apple n’ont été aussi grands. En revanche, rien ne changera pour les iPhone 16 et 16 Plus. Ils garderont respectivement les tailles de 6,1 et 6,7 pouces.

Il y a quelques heures, des images ont vu le jour pour comparer l’iPhone 15 Pro Max avec l’iPhone 16 Pro Max. Et comme nous pouvons le voir, il y a bel et bien une différence.