Si l’on en croit plusieurs fuites ou rumeurs, la prochaine gamme d’iPhone 16 Pro et Pro Max sera plus imposante encore que la gamme actuelle des iPhone 15 Pro/Pro Max. Apple augmenterait en effet la taille de l’écran de l’iPhone 16 Pro et de l’iPhone 16 Pro Max respectivement à 6,3 pouces et 6,9 pouces. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser de prime abord, la différence sera nettement visible à l’oeil nu, ainsi qu’en attestent des clichés publiés par le leaker Majin Bu, des clichés qui comparent un modèle factice de l’iPhone 16 Pro Max avec un véritable iPhone 15 Pro Max (dont l’écran affiche une diagonale de 6,7 pouces). Déjà très massif dans son format actuel, le prochain modèle Pro Max sera donc encore plus grand et même un poil plus large que son prédécesseur, de quoi sans doute lui interdire l’accès aux plus petites poches… ou aux plus petites mains.

iPhone 16 Pro Max and iPhone 15 Pro Max dimensions compared pic.twitter.com/LKU2KWQRVn — Majin Bu (@MajinBuOfficial) May 15, 2024

Si l’encombrement de ce modèle pourrait poser soucis à certains, cette surface d’affichage supérieure sera en revanche un avantage en terme de lisibilité (les gros myopes disent merci).

Au delà de leurs écrans plus grands, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max embarqueraient des batteries plus grosses, un Wi-Fi et une 5G encore plus rapides, une nouvelle puce A18 Pro largement basée sur le M4, un bouton Capture, un nouvel appareil photo ultra-large de 48 MP et un téléobjectif 5x sur l’iPhone 16 Pro.