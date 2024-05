L’Apple Store de Genève (oui, celui-là même qui avait été braqué en 2018), ferme ses portes, probablement pour des travaux de rénovation. Ce petit Apple Store situé Rue de Rive a été inauguré en 2008, et n’avait plus jamais fait parler de lui jusqu’à un braquage survenu en 2018. Un individu armé d’un bombe lacrymo et d’un pistolet d’alarme avait menacé le personnel de la boutique avant de repartir avec quelques appareils Apple (dont le montant global n’avait pas été précisé à l’époque).

Il faut croire que la firme de Cupertino n’était pas vraiment satisfaite des lieux puisque la boutique a été rénovée à plusieurs reprises ces dernières années. Cette fois, les travaux pourraient être d’une ampleur un peu plus importante que précédemment puisque l’Apple Store sera fermé toute la semaine jusqu’au lundi 3 juin à midi; A noter que le Genius Bar ne sera pas accessible durant cette période, et même quelques jours après le 3 juin, ce qui semble indiquer que cette partie du Store sera peut-être revue plus en profondeur que le reste.