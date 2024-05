Lux, la startup derrière l’application de photographie populaire Halide, a lancé une nouvelle application vidéo appelée Kino (Lien App Store – 9,99 euros – iPhone/iPad), destinée à la fois aux vidéastes professionnels et amateurs. Annoncée au mois de décembre 2023, Kino a été initialement développée en réponse aux demandes des utilisateurs pour des fonctionnalités vidéo spécifiques dans Halide, mais a finalement été publiée en tant qu’application autonome afin de garantir une meilleure expérience utilisateur. Conçue pour simplifier le tournage vidéo cinématographique sur iPhone, Kino offre des outils robustes pour les professionnels tout en restant accessible aux débutants grâce à des cours intégrées et des paramètres personnalisables en fonction du niveau d’expérience de l’utilisateur.

Kino comprend des fonctionnalités telles que l’Instant Grade qui appliquer des préréglages de couleur cinématographiques, tirant parti de la prise en charge de l’encodage vidéo log d’Apple dans les iPhone 15 Pro et Pro Max. L’app utilise l’HEVC pour des fichiers de taille réduite et l’AutoMotion pour obtenir automatiquement un angle d’obturation de 180 degrés. L’application offre de nombreuses options de contrôle en modes automatique et manuel, y compris les niveaux audio, les préréglages de format d’enregistrement, les indicateurs de temps restant, une forme d’onde RGB, la mise au point manuelle avec peaking et une interface utilisateur verrouillable. Proposée au prix initial de 9,99 dollars, le prix de l’application augmentera à 19,99 dollars après la période de lancement.