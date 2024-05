Déjà disponible sur PSVR2, PCVR et casques Meta Quest 2&3, le très populaire Job Simulator et sa suite Vacation Simulator sont désormais disponibles pour le casque Apple Vision Pro. En quelques hures, ce sont donc trois vrais classiques de la VR qui viennent de débarquer sur le casque d’Apple (si l’on y ajoute l’excellent Demeo) et c’est évidemment une très bonne nouvelle. Les deux titres du studio Owlchemy Labs sont avant tout une approche à la fois humoristique et caustique de notre monde moderne, qui met en abime les obligations que nous nous donnons dans nos sociétés modernes (travail obligatoire et usant, vacances programmées et remplies d’activités stupides).



Le pitch confirme cette approche décalée et critique : « L’expérience de réalité virtuelle primée et ironique qui met le « fun » dans le « funemployment ». Dans un monde où les robots ont remplacé tous les emplois humains, entrez dans le « Job Simulator » pour découvrir à quoi ressemble le « travail ». Travaillez pendant des heures de nuit interminables avec le mode Heures supplémentaires infinies. Profitez d’une charge de travail dynamique et générée de manière aléatoire pendant que vous recherchez des promotions, comme dans la vraie vie ! »

Ces deux jeux étant jouables nativement avec les mains (sans manette) sur Meta Quest, le portage sur le Vision Pro n’a pas dû être trop compliqué pour le studio Owlchemy Labs. Le Vision Pro n’est pas (encore) un bon casque XR pour le jeu, mais petit à petit…