Squad Busters (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est le dernier « banger » du studio Supercell (Clash of Clans, Clash Royale et autres giga succès…). Ce nouveau « battle royale » propose des affrontements de squads, soit des groupes de personnages (jusqu’à 4) que le joueur compose lui-même. Et évidemment, ces personnages sont tous issus des différentes franchises à succès de Supercell (Clash of Clans, Brawl Stars, Hay Day, Clash Royale et Boom Beach). Le joueur démarre l’aventure avec des persos en version « mini-moi », persos qui sont évidemment évolutifs jusqu’à atteindre leur forme adulte et totalement destructrices. L’un des principaux objectifs du jeu sera de se constituer un squad cohérent, avec des personnages dont les compétences se complètent du mieux possible. Récupérez 3 persos identiques, et il devient possible de les fusionner en une unité géante de combat !



Squad Busters a aussi un aspect loot très prononcé, avec la possibilité de récolter en jeu des mods, des bonus, des coffres au trésor remplis de trucs plus ou moins intéressants. Et évidemment, il y a la patte Supercell facilement identifiable, ces sons de « casino » mobile qui rendent rapidement addictif, une DA mignonne et très maîtrisée sans oublier une réalisation d’ensemble quasi parfaite pour ce type de jeu.