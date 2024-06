Apple vient de mettre à jour son application Apple Developer sur l’App Store. La mise à jour vient préparer le terrain pour la WWDC 2024 qui aura lieu la semaine prochaine.

La version actualisée de l’application Apple Developer accueillera les vidéos de l’édition 2024 de la WWDC, des laboratoires individuels avec des ingénieurs et des designers Apple, et bien plus encore. Le fabricant prévoit de diffuser en streaming la keynote d’ouverture de la WWDC dans l’application, ainsi que la conférence Platforms State of the Union et d’autres sessions destinées aux développeurs qui auront lieu tout au long de la semaine.

Apple met en avant trois points pour la mise à jour disponible aujourd’hui :

Découvrez tout ce que la WWDC 2024 a à offrir, y compris les sessions vidéo, les consultations et bien plus encore.

À la fin d’une vidéo, vous verrez une vidéo connexe à lire ensuite.

Nous avons corrigé des bugs et apporté d’autres améliorations.

Les utilisateurs ont également le droit à neuf nouveaux autocollants, dont certains sont animés. Ces autocollants peuvent être utilisés dans une conversation iMessage, sur FaceTime et d’autres applications.

La WWDC 2024 aura lieu du 10 au 14 juin. Le jour le plus important sera le premier avec la keynote à 19 heures. Ce rendez-vous sera l’occasion d’avoir la présentation d’iOS 18, de macOS 15, de watchOS 11, de tvOS 18 et de visionOS 2.