Apple annonce avoir signé un partenariat pour proposer Reese’s Book Club, qui n’est autre que le club de lecture de Reese Witherspoon. Il y avait déjà eu un accord similaire dans le passé avec Oprah Winfrey.

Apple Books propose une page dédiée que les utilisateurs peuvent suivre pour être informés des nouveaux choix mensuels, consulter les sélections précédentes et découvrir des collections éditoriales thématiques créées exclusivement par l’équipe d’Apple et du Reese’s Book Club. Le service proposera également des promotions exclusives. En outre, la communauté d’auteurs de Hello Sunshine proposera des recommandations de livres audio tout au long de l’année, offrant ainsi aux lecteurs un choix d’histoires supplémentaires qui ne seront dévoilées que sur Apple Books.

« Pour de nombreuses personnes, les livres audio sont un moyen puissant et accessible de profiter de l’expérience d’un livre extraordinaire », a déclaré Reese Witherspoon. « Nous sommes ravis de nous associer à Apple Books pour mettre en relation notre incroyable communauté et les amateurs de livres audio du monde entier avec les derniers choix du Reese’s Book Club ».

Eddy Cue, le vice-président d’Apple chargé des services, a également son mot à dire. « Reese a été une force puissante dans la mise en lumière de récits divers et de nouvelles perspectives, et nous sommes ravis de l’accueillir chez Apple Books, le meilleur endroit pour découvrir des millions de livres et de livres audio. Nos clients peuvent désormais profiter de collections éditoriales thématiques et de recommandations exclusives de livres audio de la part de la communauté de Reese, uniquement sur Apple Books ».

Reese Witherspoon et Apple se connaissent bien, puisque l’actrice joue dans la série The Morning Show sur Apple TV+. Elle produit également d’autres programmes pour la plateforme de streaming.