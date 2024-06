Apple fait le forcing pour promouvoir son Apple Card (aux Etats-Unis bien sûr). Le californien propose ainsi de 100 à 200 dollars de récompense pour quiconque amène de nouveaux utilisateurs à Apple Card ou à Apple Card Family. Jusqu’ici, Apple avait plutôt l’habitude de récompenser les nouveaux membres et non l’utilisateur qui amène ce ou ces nouveaux membres (via une invitation).

Apple renouvelle ici une formule promotionnelle qu’il avait déjà mis en place au mois d’août 2023 : si un nouveau copropriétaire (de l’Apple Card) est ajouté et dépense 100 dollars dans les 30 jours, le compte Apple Cash sera crédité de 100 dollars. Si un nouveau participant est ajouté et dépense 25 dollars dans les 30 jours, il recevra 25 dollars en dépôt. Ce n’est pas la fortune, mais Apple reste tout de même l’un des plus « généreux » pour ce type d’offres (sur le marché des e-cartes de paiement/crédit)

Cette promotion est soumise à un critère d’éligibilité : la personne ajoutée doit être une nouvelle venue sur Apple Card et un copropriétaire ne sera pas éligible s’il possède déjà une Apple Card et qu’il s’agit d’une fusion de comptes.

La nouvelle offre promo Apple Family se terminera le 17 juin prochain.