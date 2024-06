La fonction Temps d’écran d’Apple sur iPhone et iPad dispose d’un bug permettant aux enfants de contourner les restrictions mises en place par leurs parents. Cela leur permet de visiter des sites bloqués. Mais Apple est au courant et va corriger le tir.

Des chercheurs en sécurité ont signalé le bug à Apple il y a trois ans, et ce à plusieurs reprises, mais la société a décidé de les ignorer pour une raison surprenante. Elle va enfin se réveiller et cela fait suite à un article du Wall Street Journal.

« Nous prenons très au sérieux les signalements de problèmes concernant Temps d’écran et nous avons constamment apporté des améliorations pour garantir aux utilisateurs la meilleure expérience possible », a déclaré une porte-parole d’Apple, ajoutant qu’iOS 17.5 comprend des correctifs substantiels pour la fonction. « Notre travail n’est pas terminé et nous continuerons à faire des mises à jour dans les prochaines versions du logiciel ». Elle ajoute qu’un correctif est prévu avec une future mise à jour d’iOS, mais elle ne précise pas laquelle.

Dans le cas présent, l’astuce consiste à entrer une série de caractères spéciaux dans la barre d’URL de Safari. Il ne semble pas que cette astuce soit très connue, contrairement à d’autres exploits concernant Temps d’écran qui ont fait le tour des réseaux sociaux, les enfants cherchant à contourner le verrouillage de leur appareil.