Notre confrère Apple Insider a obtenu de bonnes sources de nouvelles informations concernant iOS 18 et les nouvelles fonctions d’IA intégrées au système mobile d’Apple. On apprend ainsi que l’application Mail bénéficiera d’une énorme mise à jour avec le « projet BlackPearl ». Pour le dire de façon synthétique, Mail inclura désormais des informations provenant des Contacts, des emplacements (géolocalisés) et des documents stockées localement dans le système. La zone de recherche dans l’app Mail s’appuiera sur le LLM Ajax d’Apple pour prendre en compte ces nouvelles données. Ajax (ou Apple GPT, ou tout autre nom qu’Apple voudra bien lui donner…) sera aussi capable de fournir des réponses « intelligentes » et surtout adaptées à certains types de mails, faisant ainsi gagner un temps précieux à l’utilisateur ou aux entreprises traitent un gros volume de mails journaliers. A noter que cette fonction de « réponse intelligente » sera aussi intégrée à Siri et à Messages.

Mieux encore, il sera possible de modifier le texte en cours d’écriture dans un mail… directement à la voix, via Siri. Il suffira ainsi de dire « Rends ce texte plus professionnel » pour que Siri remanie le mail afin de lui donner un cachet plus « pro ». Siri pourrait même suggérer des modifications de son propre chef ! Autre ajout, la catégorisation des mails grâce à l’apprentissage automatique. Le LLM d’apple serait ainsi capable d’analyser le contenu des mails reçus pour les classer dans plusieurs catégories type, soit Commerce, Actualités, Autres, Promotions, Social, Transaction. L’IA pourra aussi faire une résumé des mails, mais cette fonction avait déjà « fuité » depuis plusieurs semaines… Les nouvelles fonctionnalités d’IA d’iOS 18 seront présentées lors de la keynote d’introduction de la WWDC24 le 10 juin prochain.