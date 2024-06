Apple va réellement montrer ses efforts en intelligence artificielle avec iOS 18, mais depuis quand l’entreprise travaille-t-elle sur l’IA ? L’envie a réellement commencé il y a un an et demi.

GitHub Copilot a tout changé pour Craig Federighi

Le Wall Street Journal raconte que lorsque ChatGPT a été lancé fin 2022, tout a changé. Craig Federighi, vice-président d’Apple chargé d’iOS et de macOS, s’est converti pendant les vacances de Noël après avoir commencé à jouer avec GitHub Copilot, l’outil de codage avec IA de GitHub, propriété de Microsoft. Il s’appuie sur la technologie d’OpenAI.

À partir de ce moment, dans toute l’organisation d’ingénierie logicielle de Craig Federighi, les employés ont été chargés de trouver de nouvelles façons d’incorporer l’IA générative dans les produits et ont reçu des ressources pour poursuivre ces projets. Lors de réunions internes, Craig Federighi a déclaré qu’il en était venu à apprécier la technologie de l’IA générative et qu’elle serait incorporée dans tous les aspects des logiciels d’Apple.

Quelques difficultés au départ

Mais tout n’a pas été parfait. En 2018, Apple a débauché John Giannandrea de Google pour être le responsable de l’apprentissage automatique (machine learning). On apprend aujourd’hui que John Giannandrea et son équipe ont eu du mal à s’intégrer à Apple et à mettre en œuvre l’IA.

Le décalage entre Apple, très axé sur les délais, et l’équipe décontractée de John Giannandrea, plus proche de Google, a empêché l’entreprise d’élaborer un plan cohérent en matière d’IA. Le dirigeant a également été freiné par un manque de ressources au sein d’Apple, à tel point que son équipe utilisait régulièrement les services de cloud de Google pour son travail.

Au sein d’Apple, différentes équipes ont également continué à travailler sur des fonctionnalités d’IA de manière indépendante. C’est notamment le cas de l’équipe de Craig Federighi qui a investi dans le développement de l’IA qui sous-tend ses capacités d’imagerie et de vidéo.

Mais ça va mieux aujourd’hui, avec Craig Federighi et John Giannandrea qui arrivent à se mettre d’accord. Les utilisateurs découvriront les outils d’IA avec iOS 18 le 10 juin lors de la WWDC 2024.