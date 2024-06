The Morning Show est un vétéran d’Apple TV+. Lancée au démarrage du service, cette série continue de creuser les coulisses des médias d’actualités aux Etats-Unis avec à chaque fois un gros clin d’oeil aux tendances du moment (Meetoo pour la première saison, L’IA pour la quatrième). Interrogée au mois d’avril par le site Deadline, la scénariste et showrunner de la série Charlotte Stoudt apportait quelques informations sur le récit de la saison 4. Après l’énorme final de la saison 3 (qui a tout chamboulé), la saison 4 sera celle de la rémission, mais en terrain miné : les deepfakes générées par l’IA seront un des axes de cette saison et l’on peut supposer que l’information « visible » ne sera pas toujours forcément « vraie », ce qui devrait apporter son lot de tensions et de dramas.

Bienvenue au The Morning Show, Marion. pic.twitter.com/5WgeALxQHh — Apple TV (@AppleTV) June 5, 2024

L’autre grosse info sur la série, c’est l’arrivée au casting de l’actrice Marion Cotillard (Inception, Batman, La Môme, De Rouille et d’Os). cette dernière interprètera le rôle de Céline Dumont, une « wonder-woman » issue d’une grande famille. Pour l’occasion, Apple a même souhaité la bienvenue à l’actrice sur son compte X, et en français qui plus est ! Le reste du casting comprend Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Jon Hamm et Nicole Beharie.