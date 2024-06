Les jeux de juillet sont annoncés... et les jeux de juin sont arrivés. La grosse sortie du jour sur Apple Arcade, c’est bien entendu le jeu d’aventure point’n click Return to Monkey Island (Lien Apple Arcade – Gratuit – iPhone/iPad/Mac), toujours écrit par le génial Ron Gilbert. Suite directe de Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, ce nouvel opus à la DA stylisée (et qui ne plaira pas à tout le monde, on est d’accord) replonge directement dans le lore de l’un des meilleurs jeux d’aventure jamais créé : « Cela fait de nombreuses années que Guybrush Threepwood n’a pas affronté son pire ennemi, le pirate zombie LeChuck. Son grand amour, Elaine Marley, a délaissé son poste de gouverneur et Guybrush se retrouve à la dérive, frustré de n’avoir jamais découvert le secret de l’Île aux Singes. De jeunes pirates branchés, sous la houlette du capitaine Madison, ont chassé la vieille garde du pouvoir, la situation sur l’île de Mêlée a empiré et le célèbre homme d’affaires Stan a été emprisonné pour « »crimes commerciaux » ». »



Pas nouveau mais franchement très bon, Tomb of the Mask+ (Lien Apple Arcade – Gratuit – iPhone/iPad) est un jeu d’arcade au système de gameplay aussi simple que brillant. Un mouvement du doigt pour bouger votre petit héros dans des donjons blindés de pièges, et des niveaux organisés comme de véritables puzzle qui demanderont à la fois de la jugeote et des réflexes.



Lapins Crétins: Multiverse (Lien Apple Arcade – Gratuit – iPhone/iPad) est peut-être l’autre bonne surprise de cette fournée de juin. Les joueurs pourront créer leur propre deck/team de lapins crétins (thématiques Chevaliers, Ninjas, Pirates, Cowboy) qui combattront dans des zones elles aussi thématiques. Le mode arène en PvP permet d’affronter d’autres joueurs mais il est aussi possible de « bolosser » des monstres et autres méchants pas beaux dans les niveaux du mode solo.

Enfin, Fabulous – Wedding Disaster+ (Lien Apple Arcade – Gratuit – iPhone/iPad) est un jeu de gestion de temps qui permettra aux gamines romantiques de créer des robes de mariée. Très, mais alors très « casual ».