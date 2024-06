Apple Arcade dévoile la liste des jeux qui seront disponibles sur la plateforme en juillet. On retrouve trois titres, là où le mois de juin en propose quatre.

Les jeux qui débarquent aujourd’hui sont Rabbids: Legends of the Multiverse, Return to Monkey Island+, Tomb of the Mask+ et Fabulous – Wedding Disaster+. Dès le 3 juillet, les abonnés à Apple Arcade pourront jouer à Outlanders 2, Punch Kick Duck+ et Zen Koi Pro+.

Dans Outlanders 2, une nouvelle génération de courageux colons est prête à redéfinir ce que c’est de vivre dans les terres sauvages grâce à de nouvelles approches de construction et de survie, des territoires et horizons encore inexplorés et un écosystème plus vivant que jamais auparavant.

Dans Punch Kick Duck+, le maléfique Baron Tigroussi vous a emprisonné dans sa tour. Triomphez des hordes de sbires du Baron, tout en montant dans cette tour afin d’affronter votre ravisseur. Des contrôles simples, et des actions rapides et fluides feront valdinguer vos adversaires, et votre score s’envolera durant cette quête de vengeance.

Enfin, Zen Koi Pro+ vous plonge dans la tranquillité. C’est un jeu solo conçu pour une relaxation. Inspiré par le mythe asiatique captivant d’un poisson koï se transformant en dragon, Zen Koi Pro+ offre une évasion sereine, avec une musique enchanteresse et un gameplay tranquille.

Apple Arcade coûte 6,99€/mois. Le premier mois est offert.