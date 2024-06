Quelques heures avant la WWDC 2024, Tim Cook a fait une surprise aux vainqueurs du Swift Student Challenge d’Apple en leur rendant une visite. Cela comprend 50 personnes au total.

Une visite surprise de Tim Cook

Chaque année, Apple sélectionne 350 gagnants pour son concours annuel Swift Student Challenge. Cette initiative étudiante de la WWDC offre aux développeurs une expérience qui favorise la croissance, l’entrepreneuriat et le fait de se créer un réseau avec des développeurs partageant les mêmes idées.

Cette année, Apple a fait un cadeau supplémentaire à 50 vainqueurs parmi les 350 en les conviant à son quartier général à l’occasion de la WWDC 2024. Leur visite se déroule sur trois jours et a débuté hier au Town Hall, une salle de conférence à l’Infinite Loop. C’est notamment là que Steve Jobs a dévoilé le tout premier iPod.

Esther Hare, directrice principale du marketing mondial des développeurs, a accueilli le groupe des 50 lauréats avant de souhaiter la bienvenue à deux invités. La première a été Susan Prescott, la vice-présidente des relations avec les développeurs mondiaux. Le second a été Tim Cook. Le patron d’Apple a assuré au micro que cette WWDC était un évènement notable.

Et ça ne s’arrête pas là. 14 étudiants ont pu rencontrer Tim Cook et lui présenter leurs travaux. « Je débute la WWDC 2024 de la meilleure façon qui soit : en rencontrant les étudiants développeurs qui ont remporté notre Swift Student Challenge. C’est incroyable de voir leur créativité et leur détermination à l’œuvre ! », a indiqué Tim Cook sur X avec plusieurs photos.

Kicking off #WWDC24 in the best way possible—meeting with student developers who won our Swift Student Challenge. It’s amazing to see their creativity and determination on full display! pic.twitter.com/b56k8kcGZs — Tim Cook (@tim_cook) June 9, 2024

